Gestor do Departamento Penitenciário Nacional visita sede do Iapen no Acre

Segurança pública, alinhamento entre as equipes administrativas e reintegração social da pessoa privada de liberdade foram os tópicos destacados durante a visita do gestor do Departamento Penitenciário Nacional, Sandro Barradas, a sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), nesta sexta-feira, 13. O diálogo integrado entre secretarias, órgãos e demais instituições na área de segurança é primordial para o avanço de tratativas administrativas, sobretudo, no que concerne as necessidades do Iapen, que continua desenvolvendo planejamentos estratégicos, a fim de obter resultados positivos nos estabelecimentos penais do Estado.

“Nossa ideia consisti em estarmos unidos, alinhados e voltados para melhorar o sistema prisional brasileiro, de modo que o processo de biometria da identificação civil e a emissão de documentos às pessoas privadas de liberdade seja uma forma de trazer cidadania a esse grupo. Essa ação já está ocorrendo em sete estados”, afirmou o representante do departamento penitenciário nacional, Sandro Barradas.

Assim, na conversa entre os gestores e diretores ficou evidenciado a importância da parceria entre Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e outras entidades que visam colaborar por meio do projeto de biometria da identificação civil e a emissão de documentos às pessoas privadas de liberdade. Essas políticas públicas na segurança auxiliam diretamente na diminuição da violência criminal nos Estados e Municípios.

O governo do Acre tem buscado trabalhar com projetos e programas que possam garantir o bem-estar da população. Nessa lógica, a inclusão e a reintegração social da pessoa privada de liberdade faz parte de um processo que auxilia na diminuição de reincidência criminal.

