Georgina e Cristiano Ronaldo revelam o nome que escolheram para a bebê e emocionam fãs

Georgina Rodríguez, mulher do craque Cristiano Ronaldo, emocionou a internet neste sábado (7) ao publicar fotos adoráveis de sua recém-nascida e revelar o nome da caçula da família. A bebê foi batizada de Bella Esmeralda, e a mãe postou um coração verde ao lado do nome, fazendo referência à pedra preciosa.

Bella nasceu no dia 18 de abril. Seu irmão gêmeo não resistiu ao parto, e sua morte comoveu os fãs do jogador de futebol no mundo todo. Na ocasião, Cristiano e Georgina escreveram uma nota de pesar em suas redes sociais.

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”, postaram eles.

Com as fotos de Bella publicadas neste sábado, internautas deixaram comentários fofos para homenagear a bebê, chamada de “princesa”, “preciosa” e “linda”, e elogiar a escolha do nome.

Fonte: R7