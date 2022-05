Genro tenta estuprar sogra de 36 anos junto com um comparsa, mas a polícia chega na hora!

Na madrugada deste sábado (14), uma mulher de 36 anos foi vítima de tentativa de estupro dentro de um motel localizado no bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande no Estado do Mato Grosso. De acordo com as informações repassadas, o acusado de estupro seria o genro da vítima e um comparsa. O genro está foragido. O outro acusado foi preso pela Polícia Militar dentro do estabelecimento.

Por volta das 4h, a guarnição da Polícia Militar estava em rondas quando foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de estupro ocorrida dentro de um motel no bairro 23 de Setembro. Aos militares, uma funcionária do motel relatou que estava na sala de atendimento quando ouviu a vítima pedindo socorro. Ao verificar, a mulher relatou que havia dois homens tentando estuprá-la no interior de um dos quartos.

A mulher também estava no local e contou aos policiais que estava com o genro e outro suspeito na região do ‘Zero KM’, em um veículo Fiat Pálio de cor prata. Sem sua autorização, o genro entrou no motel e estacionou o carro na garagem do quarto 23. Ela alega que foi levada para o quarto, onde foi enforcada e teve suas roupas arrancadas pelos acusados.

No entanto, conseguiu sair do local e pedir por socorro antes dele consumarem o estupro. Os suspeitos tentaram fugir, sendo que um deles acabou sendo impedido pelas testemunhas. O genro da mulher conseguiu fugir. Já o suspeito que ficou no local ameaçou a vítima.

Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão ao suspeito, que tentou resistir a prisão proferindo ameaças de morte contra a equipe da PM, sendo necessário uso da força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo e algema-lo.

A guarnição realizou buscas ao segundo suspeito, mas ele não foi localizado. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do bairro Ipase, devido algumas escoriações ocasionadas durante a tentativa de estupro. O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil.

Por No Amazonas é Assim