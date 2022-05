Geisy Arruda tira a roupa, dá zoom em parte íntima gigante e mostra tudo: “Delícia”

Geisy Arruda, sem sombra de dúvidas, se tornou uma das grandes personalidades da mídia desde que se envolveu na polêmica do vestido rosa. Na ocasião, ela estava indo para faculdade quando foi barrada na entrada por estudantes que acharam sua roupa inapropriada para o ambiente de ensino.

Na ocasião, ela saiu hostilizada no local e aproveitou a notoriedade que ganhou para permanecer na mídia. Inicialmente, ela fez aparições em alguns programas de televisão e depois topou participar de uma edição de A Fazenda. Por conta de tudo isso, Geisy Arruda ganhou milhões de seguidores nas redes sociais.

Aliás, a famosa aposta em um conteúdo bastante ousado. Os cliques da musa, na sua grande maioria das vezes, são com ela trajando lingeries minúsculas e que deixam suas partes íntimas à mostra. Em um dos cliques, por exemplo, ela surgiu usando uma peça íntima preta. Na ocasião, ela deu um zoom especial para focar na região.

Nisso, deu para perceber os seios avantajados da famosa. “Sextou, e qual versão de mulher eu serei hoje?”, escreveu Geisy Arruda na legenda do compartilhamento. Nos comentários, vale dizer, não faltaram elogios por parte dos marmanjos e até mesmo de mulheres que acompanham de perto os cliques sensuais da influenciadora.

“E esses seios. Pense em um negócio grande”, “Você fica cada dia mais linda”, “Gostosa demais você”, “Queria só uma chance de ficar com você”, “Maravilhosa”, “Linda”, “Perfeita demais”, “Queria você”, “Que mulher gostosa você, viu?Meu sonho”, “Admiro muito o seu trabalho”, “Delícia”, disseram alguns.

TIRANDO A ROUPA

Nesta quarta-feira, 18 de maio, Geisy Arruda apostou em um clique mais ousado. Na ocasião, ela surgiu com um biquíni minúsculo de fita e fez questão de arranca a peça fora do corpo para mostrar. “Docinha igual melancia 🍉 refrescante e resistente. 🍉 o bronze com fita personalizada. Só na @bronzeamentobrefany_ 🍉”, escreveu ela.

Por TVFOCO