Gefron apreende carregamento de cigarros contrabandeados da Bolívia na BR-317

Uma operação de policiais do Grupamento Especializado em Fronteiras (Gefron), com apoio das unidades do Choque e Canil do BOPE, resultou na apreensão de 6.750 maços de cigarros.

A ação integrada ocorreu na tarde de quinta-feira, 5, na BR-317, região de Fronteira. O cigarro contrabandeado da Bolívia era transportado em veículo modelo Onix. De acordo com informações, o condutor do carro ainda furou a barreira policial, mas após um acompanhamento tático o veículo foi interceptado.

O motorista do Onix ainda tentou fugir por uma área de mata, mas acabou preso. Na Delegacia de Polícia Federal o acusado foi indiciado pelo crime de contrabando.

Fonte: AcreNews