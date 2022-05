Garota de 13 anos mantida em cárcere privado pelo ex-namorado é resgatada

Uma adolescente de 13 anos mantida em cárcere privado pelo ex-namorado foi resgatada pela Polícia Civil em um imóvel no Bairro Mondubim, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (9). A vítima foi encontrada 3 horas após a polícia receber denúncia de familiares sobre o desaparecimento dela. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

Familiares disseram à polícia que a menina havia sido vista pela última vez no domingo (8) em uma praça do Bairro Mondubim. Policiais passaram a investigar o desaparecimento e obtiveram informações de que a adolescente estaria em uma casa na Rua Cesar Leite. Os agentes foram até o local e encontraram a vítima.

Segundo informações policiais, o adolescente, após o término do relacionamento, chegou a ameaçar e perseguir a vítima na escola onde ela estuda. Ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde um ato infracional análogo aos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado foram lavrados.

Ações da Polícia Civil

A 12° Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) localizou, nos quatro primeiros meses deste ano, 250 pessoas que estavam desaparecidas. O número, que corresponde a um aumento de 60,2%, se comparado ao mesmo período do ano passado – quando localizaram 156 pessoas -, é resultado de um trabalho investigativo da Polícia Civil.