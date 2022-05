Galã da novela das 18h da Globo é preso após denúncia e público fica estarrecido com crime

Em 2014, um ator da TV Globo foi acusado de assalto e acabou sendo preso injustamente. Vinicius Romão, que fez uma participação na novela Lado a Lado (2012), foi parar na prisão após uma copeira o acusar de roubo.

Após passar 16 dias na Cadeia Pública Juíza Patrícia Acioli, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ele foi liberado. Em novo depoimento, a copeira Dalva Moreira da Costa afirmou que se enganou ao fazer o reconhecimento como o suposto ladrão.

Em cenas gravadas por uma câmera, mostravam que o ladrão estava com roupas diferentes das que o ator da Globo usava, além disso, a defesa do artista destacou que ele foi vítima de racismo, pois, a única semelhança entre ele e o criminoso, era que ambos eram negros.

Sendo assim, por motivos de racismo, o ator da Globo foi parar atrás das grades, mesmo sendo inocente. Na época, Vinicius teve o apoio do público e imprensa, por conta do alcance do seu caso, ele conseguiu que a polícia investigasse melhor o caso e que a copeira se atentasse ao ocorrido.

Quando deixou a prisão, Vinicius não falou com a imprensa, mas se mostrou agradecido por todo o apoio que recebeu. “Nós fomos saber recentemente que ele estava preso, no domingo. Quando voltamos aqui com uma amiga nossa, que é advogada e que conseguiu entrar no presídio, ficamos muito preocupados com a situação dele, já que ela voltou chorando lá de dentro. Foi aí que nos mobilizamos e divulgamos o caso nas redes sociais”, disse um amigo dele na ocasião.

Apesar de ser ator, Vinicius não teve mais oportunidades na TV Globo e após esse caso ele não foi mais visto em outras obras. Além de atuar, ele era também vendedor e na época trabalhava em uma loja no Shopping. Mesmo com a confusão, ele manteve seu emprego.

