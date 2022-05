Funtac realiza oficinas de produção de sabão e fitoterápicos em Epitaciolândia

O governo do Estado, por meio da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), cria oportunidades para mulheres empreendedoras e em vulnerabilidade econômica, ofertando a oficina de produção de sabão e fitoterápicos. Seguindo o cronograma de execução, neste fim de semana está sendo ministrada em Epitaciolândia.

A oficina é 100% prática, tem duração de dois dias, onde é realizada a produção de sabão em barra e o sabão líquido, visando o reaproveitamento do óleo residual de fritura, ressaltando a importância da reciclagem e o não descarte no meio ambiente.

Na oficina também são produzidos produtos derivados de ingredientes naturais, como o repelente com óleo de andiroba, gel de copaíba para contusão e o álcool em gel. No encerramento todas as participantes recebem um kit dos produtos confeccionados na oficina e os devidos certificados.

Essa ação faz parte da meta estabelecida no Plano Estadual de Políticas para Mulheres visando oferecer uma alternativa de geração de renda para as mulheres do Estado.

A diretora presidente da Funtac, Missara Martins Guimarães Oliveira, explica que a oficina de fitocosméticos tem o intuito de capacitar mil mulheres em vulnerabilidade social, com principal objetivo de inseri-las no mercado de trabalho. “As expectativas são positivas, de que desenvolvam uma profissão, na qual possam ter o seu próprio sustento, e assim melhorar a renda familiar”, acrescentou.