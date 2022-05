Fundhacre realiza capacitação para fortalecimento do Serviço de Nutrição e Dietética

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) capacita, entre os dias 23 e 24 de maio, profissionais de manipulação de alimentos do hospital.

O treinamento abrange as áreas de boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos, consistência de dietas e gastronomia hospitalar e estão sendo realizadas sobre a supervisão da responsável do setor, a nutricionista Madeline Guimarães.

A capacitação se faz necessária, a fim de garantir a qualidade e segurança da alimentação ofertada aos pacientes, acompanhantes e funcionários da unidade hospitalar.

“A iniciativa faz parte de um monitoramento contínuo dos procedimentos e hábitos adotados pelos funcionários, desde sua chegada ao trabalho, durante a preparação de alimentos e após a cocção [cozimento], sanificação ou qualquer outro processo de manipulação que envolva alimentos”, destacou Madeline Guimarães.

Aproximadamente 50 profissionais que diariamente produzem, coletam, transportam, recebem, preparam e distribuem o alimento consumido na Fundhacre participam da preparação, que alerta sobre higiene e segurança alimentar e contaminantes alimentares, além das áreas centrais da habilitação.

As capacitações são realizadas semestralmente, ou quando necessárias. Nesta edição, o treinamento contou com a participação das estagiárias da 8ª turma de Nutrição da Ufac.