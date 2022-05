Friale prevê temporal, no Acre, ainda nesta semana

O pesquisador Davi Friale, do Portal O Tempo Aqui, publicou no início da tarde de hoje (09) a previsão do tempo para esta semana. De destaque, a possibilidade de temporal entre a quarta-feira (11) e quinta-feira (12). Friale acredita que o calor vai predominar até o domingo (15).

“Nesta semana, voltará a chover no Acre, com possibilidade de temporais, mas o calor vai predominar até o próximo domingo, dia 15 de maio, sendo que, em alguns dias, a temperatura ficará amena. A partir desta terça-feira, dia 10, volta a chover no Acre, devido a uma massa de ar úmido, originária do oceano Atlântico, e a aproximação de uma fraca onda polar, que não provocará frio”, comentou.

De acordo com o pesquisador, “as chuvas mais intensas, estimadas entre 10 e 30mm, deverão ocorrer na quarta-feira e na quinta-feira, em qualquer município acreano. No leste e no sul do estado (Rio Branco, Brasileia e cidades próximas), a temperatura fica amena nestes dois dias, com o dia ventilado. Em algumas áreas, já a partir desta terça-feira, poderão ocorrer temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias”.

O tempo voltará a ficar bom, com predomínio de sol e nuvens, a partir de sexta-feira, até o próximo domingo, não se descartando eventuais chuvas rápidas e pontuais no próximo fim de semana. “Assim, alertamos para a possibilidade de ocorrência de temporais durante esta semana, no Acre, principalmente, entre terça-feira e quinta-feira, podendo causar transtornos à população de algumas áreas”, alertou.

Fonte: Acrenews