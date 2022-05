Friale pede campanha do agasalho e avisa: “Será a mais intensa onda de frio polar dos últimos 30 anos”

O pesquisador Davi Friale, do Portal O Tempo Aqui, fez hoje (12) fez mais um alerta e chamou atenção principalmente do poder público sobre a onda de frio que se aproxima do Acre. Ele pediu a realização de uma campanha de agasalho para amenizar os efeitos do tempo gelado em pessoas que vivem em condição de rua e as mais carentes do estado.

Segundo Friale, esta será a mais intensa onda de frio polar dos últimos 30 anos. “No Acre, os primeiros ventos polares começarão a soprar a partir da noite do próximo domingo, dia 15 de maio, sendo que, na segunda-feira, dia 16, o dia já começa ameno, porém, o frio mais intenso será a partir de terça-feira. Durante toda a semana, ou seja, pelo menos sete noites consecutivas, as temperaturas deverão ficar abaixo de 17ºC, ao amanhecer, na maior parte do Acre”, disse.

Em Rio Branco, Brasiléia, Xapuri, Assis Brasil e demais municípios do leste e do sul do Acre, a “temperatura mínima, no início do dia, poderá chegar a 10ºC, com sensação inferior, devido aos fortes ventos, com rajadas acima de 40 km/h, que estarão soprando da direção sudeste”.

Friale lembra que o inverno é a estação mais fria do ano e que ainda está longe para começar. “Somente a partir do dia 20 de junho, teremos a estação mais fria do ano”, acrescentou.

Por fim, o pesquisador meteorológico pede urgentemente a formação de campanhas de agasalhos. “Não será por falta de aviso, pois, desde a última terça-feira, estamos alertando, diariamente, sobre esta poderosa onda de frio a atingir boa parte do Brasil, inclusive, o Acre, Rondônia e Amazonas. Assim, é urgente que se faça esta campanha a fim de que os menos favorecidos recebam um pouco do nosso calor. Portanto, adote uma pessoa para agasalhá-la!”, concluiu.

Fonte: Acrenews