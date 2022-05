Friale diz que junho será de chuvas acima da média e temperaturas abaixo do normal

O meteorologista, Davi Friale, em boletim nesta terça-feira, 31, explicou que esse mês de junho terá chuvas um pouco acima da média e temperaturas abaixo da normal climatológica.

Segundo Friale, o Acre deverá ser atingido por fortes ondas de ar polar neste mês de junho, com temperaturas mínimas que poderão ficar próximas dos registros recordes de anos anteriores, quando já foi registrada, neste mês, em Rio Branco, por exemplo, temperatura de 7,8ºC.

Numa previsão mais otimista, segundo o meteorologista, o Acre deverá registrar, neste mês, temperaturas mínimas entre 9 e 12ºC.

“É interessante lembrar que, neste ano, já foram registradas temperaturas de 13,6ºC, em Assis Brasil, no dia 20 de maio, e 15,5ºC, em Rio Branco, nos dias primeiro de abril e 21 de maio. No ano passado, em 2021, foram registradas temperaturas de 9,5ºC, em Assis Brasil, e 11,5ºC, em Rio Branco”, explicou.

Segundo o boletim, devido às penetrações de ar polar, o céu com poucas nuvens predomina, mas, eventualmente, ocorrem chuvas com ventanias e raios, quando da chegada de ondas de frio, provocando o fenômeno da friagem. “Nos primeiros dias da friagem, o céu fica totalmente encoberto, com ventos intensos da direção sudeste e temperaturas máximas inferiores a 18ºC”, alertou.

Fonte: AcreNews