Friale comemora previsão certeira sobre o Frio e diz que Rio Branco é a capital mais gelada do país

Empolgado por mais um acerto na previsão do tempo, o pesquisador Davi Friale, do Tempo Aqui, comentou que Rio Branco foi a capital mais fria na tarde dessa quarta-feira (04). A chegada entre a noite de ontem (03) e as primeiras horas de hoje do frio polar no Acre, derrubou as temperaturas em todos os municípios do leste e do sul do estado.

“Os primeiros ventos desta friagem começaram a soprar por volta da meia-noite e as chuvas ocorreram durante toda a manhã e início da tarde desta quarta-feira na capital do Acre. Por volta das 2h da tarde, a temperatura, em Rio Branco, era de apenas 19ºC, porém, com sensação de 15ºC, devido aos ventos”, comentou.

Segundo Friale, essas condições meteorológicas possibilitaram que a capital do Acre fosse uma das mais frias do país. “Com estas condições atmosféricas, Rio Branco ficou situada entre as três capitais brasileiras com a tarde mais fria, superando Porto Alegre e Florianópolis, no sul do país. Em Brasiléia e em Assis Brasil, o dia começou com temperatura de 17ºC”, ressaltou.

Friale considera que as temperaturas devem cair ainda mais nas próximas horas. “A temperatura máxima, nesta quarta-feira, ficou abaixo de 20° C na capital acreana. Ao amanhecer de quinta-feira, os termômetros deverão registrar mínimas entre 14 e 16ºC, no leste e no sul do estado. A incursão de ar polar vai continuar no Acre até o fim desta semana, deixando os dias secos e as noites frias, principalmente nas microregiões de Rio Branco e Brasiléia, onde a umidade do ar vai baixar bastante”, considerou.

Em todo o Acre, “o tempo fica firme e não chove a partir desta quinta-feira, até, pelo menos a próxima segunda-feira, dia 9 de maio. O fim de semana deverá ser ensolarado, com noites estreladas e relativamente frias. No entanto, nesta quinta-feira, dia 5, o predomínio será de céu com muitas nuvens e temperatura amena durante o dia e a noite na maioria dos municípios acreanos”.

Fonte: Acrenews