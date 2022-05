Fórmula 1 ao vivo: Saiba horário e onde assistir ao treino do GP de Miami

quinto fim de semana da temporada 2022 da Fórmula 1 começa nesta sexta-feira (6). A partir das 15h30 (horário de Brasília), o BandSports transmite o treino livre para o GP do Miami. Os pilotos ainda vão voltar à pista em outros dois horários antes da disputa qualificatória, que acontece às 17h do sábado (7) e terá transmissão da Band na TV aberta. Para assistir online, as opções são o ao vivo do site band.com.br, o aplicativo gratuito Bandplay ou o streaming pago F1TV Pro. A Globo e o SporTV, que mostravam as corridas até 2020, seguem sem os direitos nesta temporada.

A Fórmula 1 2022 seria a edição com o maior número de corridas da história: 23. No entanto, por conta da Guerra na Ucrânia, a organização sofreu pressão de todos e optou por cancelar o Grande Prêmio da Rússia, que estava marcado ppara o fim de semana de 23 a 25 de setembro.

Ainda não foi informado se outro local será escolhido como substituto, se duas provas acontecerão no mesmo país (algo que foi comum em 2020, no auge da pandemia) ou se a temporada seguirá com 22 circuitos.

Horário de treinos e do GP de Miami:

Sexta-feira, 6 de maio 15h30 – Treino livre 1 – Bandsports 18h30 – Treino livre 2 – Bandsports

Sábado, 7 de maio 14h – Treino livre 3 – Bandsports 17h – Treino de qualificação – Band, Bandsports e e Bandplay.

Domingo, 8 de maio 16h30 – Corrida ao vivo – Band, BandNews FM, Rádio Bandeirantes e Bandplay Onde assistir à Fórmula 1 Além da TV aberta, paga e rádio, as provas também passam em um streaming próprio no Brasil: o F1TV Pro, disponível em site, lojas de aplicativos (procure por “F1 TV”) de aparelhos móveis e smart TVs. Oferecido pela Liberty Media, empresa que negocia os direitos da Fórmula 1 pelo mundo, o serviço tem dois planos. O mais caro, o Pro, custa US$ 5,19 (R$ 25,99) por mês ou US$ 39,99 (R$ 200) no anual, e conta com um pacote para assistir a todos os treinos, às 22 corridas, documentários e conteúdos especiais da temporada. O pagamento é feito por cartão de crédito. F2, F3 e Porsche Supercup também estão inclusos.

Fonte/uol.notícia