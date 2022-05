Força-tarefa prende 6 em operação contra agentes de segurança aliados da maior milícia

A Polícia Civil do RJ, a Corregedoria da PM e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam na manhã desta sexta-feira (20) seis pessoas na Operação Heron, contra agentes públicos aliados da maior milícia em atividade no estado. Entre os alvos, estão três policiais militares, seis agentes penitenciários e uma delegada.