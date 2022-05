Fora da TV há 4 anos, atriz de “O Clone” revela doença crônica: “Dor o dia inteiro”

No ar com a reprise da novela “O Clone”, de 2001, a atriz Franciely Freduzeski revelou que foi diagnosticada com fibromialgia, doença crônica que provoca dores musculares, além de fadiga, alterações no sono, na memória e no humor.

“Há quatro anos venho numa luta com dores no corpo. Tive que focar na minha saúde e parar tudo. Eu não sabia o que eu tinha. Não aguentava ficar em pé, nem deitada. Com a fibromialgia, tudo é um estresse, tudo é muito. Até tomar banho é muito difícil quanto estou em crise“, desabafou a atriz ao Notícias da TV. O diagnóstico coincide com o tempo afastada do trabalho, já que a atriz está longe da TV desde 2018.

“Tem outros sintomas, que são insônia, ressecamento, má digestão, intestino que não funciona. A gente se sente muito só durante um bom tempo, se sente culpada. É uma doença muito complicada, porque você olha para a pessoa e ela parece bem, não está caindo pedaço, não está vomitando, mas acontece tudo isso com ela“, acrescentou. Segundo a atriz, atualmente ela está medicada e fazendo pilates, fisioterapia e caminhadas para o tratamento da doença.

Apesar do sofrimento, a fibromialgia levou a investir em uma nova carreira e começar a estudar Psicologia para entender melhor os seus momentos de crise: “Sempre gostei, mas de tanto as pessoas falarem do lado psicológico [da doença], eu acabei ficando curiosa”, afirmou. “Eu chegava nos médicos e eram tantas informações que eu ficava meio perdida. Ano que vem eu me formo. Não ainda em que área da Psicologia vou atuar. Eu ainda estou experimentando e testanto coisas.”