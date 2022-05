Contorno Rodoviário: Construção de superestrutura da ponte do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia é intensificada

A chegada do verão, tido como o grande engenheiro da Amazônia, proporcionará avanços significativos no andamento da construção do novo contorno rodoviário da BR-317, entre os municípios de Brasileia e Epitaciolândia. A obra, que é o maior investimento público em infraestrutura na gestão do governador Gladson Cameli, é executada pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), por meio do Consórcio Cidade/CZS/Meta.