Flamengo x Altos: Rodrigo Caio deve ser o titular Matheuzinho e Pedro voltam, e David Luiz e BH descansam

Pedro e Matheuzinho de volta, Rodrigo Caio previsto no time titular, e David Luiz e Bruno Henrique foram poupados. Foi assim que o Flamengo pegou estrada na manhã desta quarta-feira para enfrentar o Altos, do Piauí, às 19h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com o 2 a 1 a favor no jogo de Teresina, um empate é suficiente para avançar às oitavas de final.

Além de David Luiz e BH, fora por opção e que treinam nesta manhã no Ninho, Diego Alves está fora com uma pubalgia e Filipe Luís teve uma lesão muscular. A previsão é de que o lateral fique cerca de um mês em tratamento.

Esta é a sexta viagem consecutiva do elenco rubro-negro, que já passou por Curitiba, Santiago, Teresina, Córdoba e Brasília sem entrar em campo no Rio de Janeiro e na sexta-feira encerra a maratona indo para Fortaleza, onde encara o Ceará no sábado. O último jogo no Maracanã foi contra o Palmeiras, dia 20 de abril.

