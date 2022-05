FLAGRANTE! Mulher faz barraco ao flagrar pai e tia saindo de motel; VÍDEO

Muitos flagrantes viralizam rapidamente na internet. Os vídeos de situações “diferentonas” costumam fazer sucesso nas redes sociais e, nesta semana, um flagrante inusitado chamou a atenção dos internautas. Um vídeo mostra o momento em que uma mulher flagra o pai e a tia saindo de um motel.

O caso aconteceu no México e rapidamente repercutiu na internet. No vídeo, é possível ouvir a mulher dizendo “Esta é a Mireya, irmã da minha mãe, que dormiu com meu pai. Nós a tiramos do motel. Ela é irmã da minha mãe, é nojenta”, grita.

A tia foge do local, mas o pai também foi alvo dos gritos da mulher. “É melhor você ir já! Nem pense em ir para casa porque você não tem um lugar lá, seu cachorro nojento”, fala.

Assista ao flagrante: