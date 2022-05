Fim da Greve! INSS retoma as atividades

Depois de 52 dias, chegou ao fim a greve dos peritos médicos do INSS. Os atendimentos aos beneficiários do instituto foram retomados nesta segunda-feira, 23. De acordo com informações do Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 320 mil exames periciais foram remarcados. Ao todo, mais de 1 milhão de segurados estão na fila de perícias médicas do INSS.

Segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP), todas as 18 reivindicações da categoria foram aceitas pelo governo federal. Conforme os peritos, no acordo assinado por representantes da categoria e pelo ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, ficou estabelecido que, se o reajuste dos servidores for linear para todo o funcionalismo, os peritos receberão o mesmo índice. “Se o governo optar por dar aumentos diferenciados para uma ou outra categoria, a nossa recomposição salarial será de 19,99%”, afirmou Francisco Eduardo Cardoso Alves, vice-presidente da ANMP.

O acordo também garantiu a devolução integral e imediata dos valores descontados do servidor grevista — cerca de 70% da categoria, segundo a ANMP. A compensação dos dias não trabalhados será feita de modo presencial ou remoto, de acordo com a opção do próprio servidor, por oito meses.

O ministério se comprometeu a garantir a realização de, no máximo, 12 atendimentos presenciais por dia a cada perito.

