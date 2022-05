Filho é preso por ligar som de carro em frente a cadeia para homenagear mãe

Um homem de 28 anos foi detido após ligar um som alto em frente ao presídio de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. Ele queria homenagear a mãe que está detida no local.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estacionou o carro em frente ao presídio e chamou a atenção dos policiais penais. Ele então ligou o som bastante alto com o intuito de mandar um recado para a mãe presa no local.

O homem disse que a homenagem era por causa do Dia da Mães, neste domingo (8). Os policiais pediram que ele desligasse o som, pois aquela era uma área de segurança e ele pertubava o trabalho.

O suspeito desobedeceu a ordem dos policiais penais que o detiveram e acionaram à Polícia Militar. Os policiais penais disseram que ele pertubava o sossego no local.

O rapaz foi conduzido até a delegacia, onde ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.