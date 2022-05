Filho de Ivete Sangalo vende tudo na internet para conseguir comprar prancha e internet fica chocada: “Ela poderia dar de presente”

Marcelo Cady, filho de Ivete Sangalo, pegou o público de surpresa ao vender um item pessoal no Instagram, o garoto anunciou o seu próprio videogame para conseguir comprar sua prancha de surfe.

Mas isso não é o que chocou o público, e sim que sua mãe, Ivete Sangalo, tem uma fortuna avaliada em R$1.3 bilhão, o que daria para ela comprar quantas pranchas de surf fossem necessárias para seu filho por um bom tempo.

Na publicação feita pelo filho de Ivete Sangalo, a imagem anunciava: “Vendo PS4 e dois controles, chama no direct”. Em seguida, completa: “Compartilhem, por favor! Pra aí comprar minha prancha nova”.

As opiniões se dividiram e o público gostou que o garoto saiba dar valor ao dinheiro e que nada vem fácil, nos comentários os internautas falaram:

“Oxe, o pivete mostrou que é correria e que tem uma boa criação!!! Show de bola”, comentou um. “Ela poderia dar de presente. Só que ela está ensinando que dinheiro não vem fácil. Muito bem! #maeraiz”.

COMEMORAÇÃO

Ivete Sangalo vai comemorar seus 50 anos com uma super transmissão feita pela Globo de um super espetáculo feito pela Baiana.

A cantora revela sobre as expectativas e comenta que vai ser um espetáculo e tanto para todos os fãs do trabalho dela:

“Eu vou sair do rio nua. Essa vai ser a abertura do show! E o povo jogando as mantas para me cobrir, eu dizendo ‘não, não, me deixe’. Eu sou uma loba de 50”.

Ivete também revelou que seu filho Marcelo vai fazer uma aparição no show, subir no palco e tocar uma música com ela, talvez o garoto esteja iniciando sua vida no meio da música.

