FGTS libera novo saque de R$ 1 mil; confira quem recebe

O saque extraordinário do FGTS começou em 20 de abril, como uma medida do governo de injetar dinheiro na mão dos trabalhadores. Até agora, todos nascidos entre janeiro e agosto podem realizar o saque de até R$ 1 mil. Os fundos ficarão disponíveis para serem retirados até o dia 15 de dezembro. Se até lá o trabalhador não realizar o saque, ele voltará para a conta do FGTS.

O valor disponível irá depender dos fundos que o contribuinte tem em sua conta do FGTS, caso ele tenha uma quantia igual ou superior a R$ 1 mil ele poderá fazer esse saque máximo. Caso contrário, só poderá sacar os fundos que estiverem disponíveis.

Como fazer o saque

A retirada desse dinheiro pode ser feita através do aplicativo da Caixa Tem. Isto porque os fundos serão transferidos automaticamente da conta do FGTS para a poupança digital da Caixa.

Caso o trabalhador não tenha interesse nesse dinheiro, ele pode solicitar o retorno desse dinheiro para a conta original através do aplicativo do FGTS. Essa opção pode ser realizada até o dia 10 de novembro.

O valor pode ser movimentado para outras contas bancárias do contribuinte, através de TED, DOC e até Pix, com um limite de R$ 600 por transação. Também é possível utilizar o dinheiro na conta para pagamentos de boletos, compras online com o cartão virtual de débito ou saque em lotéricas e caixas automáticos.

Por fim, esse dinheiro também pode ser sacado nas próprias agências da Caixa Econômica Federal. No entanto, essa opção tem se demonstrado bastante concorrida, o que causa filas e atrasos no horário do trabalhador. É importante destacar que não há nenhum tipo de cobrança atrelada ao saque desses fundos, seja por meio de agências, lotéricas ou pelo aplicativo, logo se for cobrado algo, desconfie.

Datas dos próximos saques