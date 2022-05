Festa com PM de folga acaba em tiroteio; 2 morrem e 6 ficam feridos

A comemoração do Dia das Mães nesse domingo (8) no município de Realeza, no Paraná, terminou em tragédia. Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas depois de um tiroteio.

De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou quando um homem foi retirado da festa por seguranças e voltou ao evento atirando. Um policial militar que estava no local, de folga, reagiu.

O suspeito foi atingido e internado em estado grave no hospital da cidade até a manhã desta segunda-feira (9), quando não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o militar, foi baleado na mão.

“Assim que ele viu que o rapaz tinha sido colocado para fora do evento e estava bem alterado, que foi ao veículo e voltou em posse de uma arma de fogo efetuando os disparos ali na frente da festa, o policial sacou a arma de fogo e agiu na ação”, declarou o tenente Jonas Falcão ao portal G1.

As armas do policial e do atirador foram apreendidas. A Polícia Civil ouviu testemunhas durante a madrugada e investiga o caso.

Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que dois homens se desentenderam durante o evento e que um deles foi retirado pelos seguranças, mas ele foi até o carro e voltou armado, atirando.

Ao todo, oito pessoas foram baleadas, incluindo o atirador, e o homem que morreu não estava envolvido com a briga.

De acordo com a Polícia Militar, o atirador era morador de Cascavel e tinha mandado de prisão em aberto por roubo agravado. A arma que ele usava estava registrada em nome de outra pessoa.