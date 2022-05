Fenômeno, Pantanal é cinco vezes mais assistida que principal série dos EUA

Pantanal virou um fenômeno brasileiro e isso não é mais segredo para ninguém, o que impressiona são os números que continuam sendo divulgados sobre a trama escrita por Bruno Luperi com direção artística de Rogério Gomes. Dados a que o NaTelinha teve.

Enquanto Pantanal atingiu 77 milhões de pessoas no Brasil com a morte de Madeleine (Karine Teles), defendida recentemente pelo autor da obra, o principal produto visto no mesmo período na TV americana foi Ozark. Dados divulgados nesta sexta-feira (27).

Pantanal vs Ozark

O comparativo pode ter distinções, já que trata-se de levantamentos de empresas diferentes, mesmo assim servem para mostrar a diferença entre o consumo de TV no Brasil e nos EUA, que é uma país que tem até mais habitantes.

Vale lembrar que, diferente do país tupiniquim, em terras americanas a TV aberta não tem nenhuma emissora com índices de audiência e alcance como a Globo faz. É preciso lembrar ainda que, mesmo produções mais assistidas, como This is Us, não conseguem comparações com as novelas brasileiras, já que são exibidas semanalmente. Neste caso, as séries da Netflix costumam bombar porque são lançadas todos os episódios de uma só vez, mas por ser um produto pago, alcance menos gente. Os dados, entanto, mostram o tamanho do alcance das novelas brasileiras na comparação até com produções do país, com o tamanho da indústria de dramaturgia.

Fonte/ Portal Natelinha.uol