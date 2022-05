Federação de Futebol do Acre divulga tabela completa do Acreano Sub-20

O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) divulgou, nesta terça-feira (3), a tabela completa do Campeonato Acreano sub-20 de 2022.

A competição inicia dia 14 de maio e todos os jogos serão disputados no estádio Florestão, na capital acreana. Não sendo descartadas partidas no interior do estado.

Para isso, os clubes terão que entrar em acordo e comunicar a FFAC com sete dias de antecedência.

A primeira fase será disputada até o dia 15 de junho. As quartas de final acontecem nos dias 18 e 20 de junho. As semifinais estão marcadas para o dia 25 e a decisão será realizada no dia 2 de julho.