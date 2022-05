Fecomércio revela pesquisa onde preço da cesta básica pode chegar a R$ 614,19

Um estudo realizado pela FECOMÉRCIO, apontou que o preço médoo da cesta básica esta avaliada em R 614,95, valor calculado entros os principais produtos que são consumidos em nos principais supermercados do munícipio de Rio Branco.

Segundo a Federação do comércio de bens, serviços e turismo do Estado os principais produtos calculados estão avaliados no consumo mensal, preço este com referência para o mês de maio e com um quantitativo de uma família de 5 pessoas sendo, duas adultos e três crianças.

A fecomércio ainda citou que os valores são calculados no varejo, onde indicam crescimento no preço da cesta básica, sendo avaliados com inténs nescessários de uma família.

O levantamento da Federção apontou ainda que os preços somados na cesta básica de uma família estima um valor de R$ 659 em um preço máximo e mínimo de R$ 560,63.