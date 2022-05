Famosos lamentam morte de Milton Gonçalves

Logo após a notícia da morte de Milton Gonçalves, muitos famoso recorreram às redes sociais para lamentar a partida do artista, um dos maiores nomes da TV brasileira.

Milton Gonçalves, um dos ‘grandes’ da televisão brasileira. Ator e diretor, a sua história é exemplo de luta do ator negro no país. O meu carinho a toda família. Obrigado, Milton”, escreveu Edson Celulari.

Por sua vez, Cauã Reymond disse, de coração partido: “Já tive a honra de dividir cena com Milton Gonçalves. Aprendizado para toda vida! Triste com a partida dessa figura tão importante para nossa cultura. Descanse, Milton”.

“O que escrever sobre este grande? Trabalhamos juntos, conheço a família que me recebeu em seu lar para almoçar, jantar, levaram-me ao clube que frequentavam. Hoje o grande amigo partiu. Junta-se à sua eterna esposa Oda. Soube agora, mas tive insônia esta madrugada, algo perturbou-me, uma sensação de morte de alguém. Foi estranho demais. Não dormi e fui resolver muitas coisas na rua e pensei que a minha sensação tinha sido uma bobagem. Não foi, infelizmente. Os meus sentimentos para os filhos e para toda família linda que o Milton Gonçalves e a sua Oda Gonçalves construíram. Descanse em paz mestre e até”, pode ler-se na publicação que Tássia Camargo fez no Instagram.

Lázaro Ramos lamentou a morte de Milton Gonçalves na mesma rede social: “O coração está pequeno agora. Choro com a sua partida. E agradeço imensamente todos os caminhos que o senhor abriu pra nós. Me sinto privilegiado por ter te assistido em cena e testemunhado toda a sua inteligência cênica, assim como me sinto honrado por nos termos encontrado tantas vezes no trabalho. Obrigado por ser inspiração e pelo o seu pioneirismo. Receba o meu mais caloroso aplauso, seu Milton Gonçalves. O meu forte abraço para Maurício, Alda e Catarina”.

