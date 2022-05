Família de Wanessa toma atitude radical após vazar encontro da cantora com Dado Dolabella

Wanessa Camargo teve alguns detalhes de sua vida exposta após anunciar a separação de Marcus Buaiz. Os dois publicaram um comunicado nas redes sociais informando a decisão na segunda-feira (02). Desde então, uma série de notícias informando o motivo do término foi divulgada.

Para proteger a cantora, que sofre de Síndrome do Pânico, a família Camargo tomou uma série de atitudes. Segundo o colunista Fefito, do “Uol”, após os rumores de um encontro entre Wanessa e Dado Dolabella, a família quer evitar que a cantora seja vista publicamente.

Além disso, Wanessa não pode dar entrevistas. Caso isso aconteça, será apenas uma, narrando o ocorrido. A ordem máxima da família é deixar o assunto esfriar para que Wanessa consiga retornar a sua carreira.

Wanessa Camargo perdeu oportunidade de participar de realities

Fontes próximas de Wanessa também revelaram que a filha de Zezé Di Camargo perdeu a oportunidade de participar de realities shows na TV aberta e a de apresentar uma atração para evitar desentendimentos familiares. A informação, publicada nesta sexta-feira (6), é do colunista Leo Dias.

A oportunidade mais recente que foi perdida por Wanessa Camargo foi a de apresentar um programa no canal pago Discovery Home & Health sobre moda, beleza e saúde.

Marcus Buaiz não ajudava Wanessa em casa

Ao contrário do que a maioria imagina, Marcus Buaiz raramente ajudava Wanessa Camargo em sua carreira e mais a controlava do que lhe apoiava. O empresário, segundo fontes, por inúmeras vezes declinou convites de feat musicais com a cantora e até mesmo um convite para o “BBB”, na Globo, e também para “A Fazenda”, na RecordTV.

Fonte: Purepeople