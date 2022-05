Falso médico implantava palito de pirulito em pacientes

Ao menos 25 pacientes foram enganadas em Aragua, na Venezuela, por um falso médico. José Daniel López, de 38 anos, implantou palitos de pirulitos nas mulheres, no lugar de contraceptivos subdérmicos. O suspeito foi preso.

Segundo as investigações do Corpo de Investigações Científicas Penais e Criminalísticas (Cicpc), Daniel afirmava às pacientes que inseriria em seus braços uma varinha com carga hormonal chamada Implanon. As vítimas afirmam que, na verdade, foram colocados palitos de pirulito.

Agentes do Cicpc prenderam o falso médico. Em sua casa, foram encontrados documentos e diplomas falsos.

O homem atuava em clínicas das regiões de Maracay e La Victoria. Sua atuação foi descoberta depois das vítimas realizarem denúncias. De acordo com autoridades locais, López é acusado de exercício ilegal da medicina, usurpação de funções médicas, uso de documentos falsos e aborto.

O falso médico atendia no Centro Clínico La Trinidad, na Fundação La Pastillita e em outras unidades de saúde de Maracay e La Victoria, cidades venezuelanas. O La Trinidad disse, em publicação no Instagram, que demitiu o homem porque ele usava de forma indevida o receituário e o carimbo de outro profissional.

Fonte/brnoticias.yahoo