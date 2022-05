“Falei besteira”: Caminhoneiro pede desculpas por celebrar morte de PRFs

Depois de gravar um áudio celebrando a morte de dois policiais rodoviários no Ceará, o caminhoneiro de 46 anos detido por apologia a homicídio e posse de drogas ilícitas em Hidrolândia gravou um vídeo pedindo desculpas pelo que disse. A filmagem começou a circular pelas redes sociais na manhã desta quinta-feira (19), um dia após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do flagrante.

A corporação confirmou que o homem que aparece no vídeo é o caminhoneiro que gravou os áudios sobres os agentes assassinados no Ceará. O rosto e a identidade do homem serão mantidos em sigilo.

No vídeo, o motorista diz que está muito arrependido pelo que disse e pediu desculpas aos familiares dos PRFs mortos em ação no Ceará. Ele afirma que tomou conhecimento da gravidade da situação após ter lido uma reportagem. “Confesso que eu errei, falei besteira. Tiro tudo que foi falado no áudio que eu mandei e peço sentimentos à família dos policiais que morreram lá. Infelizmente estou errado”, afirma na filmagem.

No mencionado áudio, o caminhoneiro teria zombado da morte dos PRFs do Ceará por achar que a corporação dificulta o trabalho dos motoristas. “Eu acho é pouco! Morreu só dois? Tem que fazer uma limpeza aí nessas desgraças que não deixam a gente trabalhar, fica implicando com tudo. É bom pra ver se eles aquietam agora o facho (sic)”, disse o caminhoneiro no áudio.

Horas depois, o condutor foi abordado na BR-153 e precisou dar explicações sobre a mensagem de voz, que foi considerada apologia ao homicídio. Além disso, prestou esclarecimentos a respeito de uma porção de maconha que estava com ele.

Vale enfatizar que essa é a segunda vez que o caminhoneiro é flagrado com drogas ilícitas. Na ocasião, o motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) comprometendo-se a responder na Justiça por apologia ao crime e posse de drogas.

Por Rota Policial