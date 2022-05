Falecem em acidente brasileiro e cachorro que viajavam de fusca pela América

O brasileiro Jesse Koz, 29 anos, e seu cachorro da raça golden retriever, chamado Shurastey (em alusão a música “Should I Stay or Should I Go”, do The Clash), desde 2017, estão percorrendo as estradas da América Latina a bordo do fusca 1978 batizado de Dodongo

Muitos perrengues, aventuras, diversão e companheirismo fizeram parte da rotina dessa dupla que é de Balneário Camboriú, Santa Catarina..

O jovem que é natural de Curitiba, Paraná, mora na cidade catarinense desde os 17 anos, e contou ao GZH que sempre teve vontade de viajar pelo mundo, mas devido ao trabalho e os compromissos, não tinha essa liberdade. Até que entrou em um grupo do Facebook de mochileiros e essa realidade mudou.

Na companhia do seu cão, Jesse percorreu mais de 85 mil quilômetros por 17 países.

Infelizmente o seu último giro na estrada aconteceu na noite desta segunda-feira, 23, em que morreu após se envolver em um acidente no estado de Oregon, nos Estados Unidos.

Segundo o Fox 12 Oregon, o acidente deixou uma pessoa morta e outra ferida. Na investigação da polícia, ao tentar desviar de tráfego lento, o fusca invadiu a pista contrária e bateu contra uma Ford Escape.

Jesse teve ferimentos graves e morreu no local. A motorista do Ford, uma mulher de 62 anos, também ficou ferida e foi levado para o hospital. A criança que acompanhava a mulher no carro não sofreu ferimentos.

Não há informações até o momento sobre o cãozinho.

ATUALIZAÇÃO:

O cão também faleceu no acidente de trânsito. A informação foi confirmada nas redes sociais por familiares e amigos.

“Obrigada por terem cruzado meu caminho, me curado”, comentou uma jovem.