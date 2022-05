Fábio Jr., após escândalo com filho, assume com quem é casado e expõe relação de anos: “Amor”

Fábio Jr. costuma ser bastante discreto quando o assunto diz respeito a sua vida pessoal. Mas, neste sábado, 28 de maio, o cantor decidiu surpreender ao postar uma foto ao lado da esposa. A ocasião foi especial, visto que eles estavam celebrando 11 anos de união.

Dessa forma, Fábio Jr. fez questão de se derreter pela esposa e assumiu tudo o que sente por ela. Para quem não sabe, o cantor casou-se em 2016 com Fernanda Pascucci. Na legenda da publicação, o pai de Fiuk e Cleo fez uma declaração de amor pra mulher.

“Eu agradeço todos os dias, por ter você na minha vida! Você me transformou em um homem melhor! Isso só tem uma explicação… AMOR ! Parabéns meu Amor … e viva nossos 11 anos ❤️ TE AMO MUITÃO!”, escreveu o cantor na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas de plantão ficaram impressionados com o registro e se derreteram em elogios para o casal. “Lindos demais”, “Eu amo demais esse casal”, “Felicidades e boas vibrações sempre a vocês”, “Vocês são maravilhosos”, disseram alguns.

Desmascarado pela ex

Considerado um dos maiores galãs no mundo artístico, Fábio Jr. conquistou o público com seus inúmeros sucessos e sua boa fama com as mulheres. Prova disso é que, ao longo da vida, ele casou 7 vezes.

Mas, engana-se aqueles que acreditem que o famoso não lida com polêmicas devido as suas relações íntimas.

Isso porque, Fábio Jr. tem uma fama de menosprezar os filhos. Mari Alexandre, ex-do famoso, decidiu desmarcará-lo.

Nas redes sociais, a artista compartilhou um registro antigo do cantor com o filho e não poupou palavras para se queixar.

“Na época que o ‘papis’ podia visitar o filho em sua casa e ‘ninguém’ colocava empecilho entre pai e filho de estarem juntos”, disse a ex-mulher de Fábio Jr.

Não demorou muito para que as notícias sobre o menosprezo do ator circulassem na internet.

Desse modo, Mari Alexandre confessou que a indireta foi motivada pela ausência do famoso na vida do caçula.

Na época, o pai e o filho não se encontravam a meses. “Sempre tive muita paciência e entendimento de como é a vida do meu ex-marido, sendo ele uma personalidade pública e tendo uma rotina incomum”, disse ela, que continuou:

“Mas, cansei de ver a tristeza no olho do meu filho, sobre a falta de presença do seu pai, sobre a falta de acesso e liberdade que ele tem”, assumiu a ex de Fábio Jr.

