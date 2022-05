Ex-padrasto é suspeito de estuprar três irmãs e coagir testemunhas

Um homem de 58 anos foi preso por suspeita de estupro contra três irmãs de 5,9 e 11 anos que são ex-enteadas dele em Ipanema, no Rio Doce. Ele ainda coagiu as vítimas durante as investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu nesta segunda-feira (23) e o caso foi descoberto após notificação do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) da cidade.

As investigações apontaram que os crimes ocorriam quando as crianças ficavam sozinhas com o suspeito. Mesmo após o término do relacionamento, a mãe saía e deixava as filhas aos cuidados do suspeito.

Quando o homem soube que os crimes tinham sido denunciados à Polícia ele tentou coagir as vítimas e testemunhas para que não revelassem a situação.

Com isso ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, na Justiça, pelo crime de estupro de vulnerável.