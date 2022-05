Ex-namorado de Marina confessa que agrediu parceira com bloco de concreto e usou gasolina para queimar corpo da jovem

Preso pela polícia do Distrito Federal, Walace de Souza de 34 anos, revelou os detalhes do crime em depoimento na manhã desta segunda 23 de maio.

O Corpo de Marina foi encontrado nas margens da BR-070, na região de Taguatinga, Distrito Federal.

A polícia disse que Walace e Marina tinha um relacionamento recente e que era repleto de muitas ‘’discussões, brigas e agressões’’.

No depoimento, Wallace no dia do crime, teria discutido com Marina em um bar da cidade, e após a briga, a teria agredido com um bloco de cimento, e ateado fogo no corpo da vítima.

Wallace deu várias pedradas e arrastou Marina até um cerrado. Ele ainda amarrou as mãos e fechou a boca da ex-namorada com uma fita, deixou o corpo, e foi comprar gasolina em um posto próximo do local. Ele voltou e jogou gasolina no corpo da jovem e ateou fogo, informou o delegado Mauro Aguiar responsável pelo caso.

Depois do crime Walace enviou uma mensagem para uma amiga de Marina para desviar o ato da investigação policial.

O acusado encontra-se preso na 17 ª Delegacia de polícia em Taguatinga (DF) e nesta terça Walace deve passar por uma audiência de custódia.

Serão realizadas perícia nos dois veículos onde Marina esteve com Walace, inclusive nas vestimentas do casal.

O prazo para a conclusão do inquérito policial é de 15 dias, informou o delegado.