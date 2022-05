Ex-marido de Wanessa compra mansão de R$ 12 milhões após separação

O empresário Marcus Buaiz está de mudança para uma casa nova avaliada em R$ 12 milhões no condomínio fechado de Aplhaville, em Barueri, na Grande São Paulo.

De acordo com a “Vogue”, o local atende todos os requisitos do famoso, que buscava uma região com poucos moradores no residencial mais alto da região.

São 100 lotes e 63 casas construídas, com lazer e possibilidade de reforma para o futuro.

O novo endereço do ex-marido de Wanessa possui um terreno de 1600m², com 950m² de área construída.

Ele terá à disposição apenas na área externa uma quadra poliesportiva, academia, piscina com raia, sauna úmida e uma ampla garagem com vaga para seis carros.

Fonte: IstoÉ