Ex-marido bate na ex-mulher e ameaça jogar seu filho pequeno contra a parede e leva facada do também ex-marido dela

Na manhã do último sábado (21), um homem identificado como Eronilson Rodrigues da Silva, de 31 anos, foi encontrado sem vida no Bairro Rodoviária, na cidade de Assunção do Piauí. De acordo com as informações, o rapaz havia pagado de doido contra a ex e seu filho e teria pego uma facada do também ex-marido da sua ex-mulher.

De acordo com o suposto autor do crime, identificado como Antônio Sousa, que foi preso em sua residência, o mesmo disse à Polícia que estava na casa da sua ex-mulher, quando a vítima chegou em casa, arrombou a porta e começou a agredir a mulher identificada por Luziane.

Ainda segundo o suspeito, durante a briga, a vítima teria ameaçado jogar o seu filho na parede. Foi então que ele decidiu intervir e acabou lesionando a vítima com um golpe de faca no braço. Ele alega legítima defesa.

Após ser lesionado, a vítima teria saído correndo do local e depois foi encontrado sem vida.

O senhor Antônio de Sousa e Luziane são os principais suspeitos do crime e foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Tapuio. A vítima, Eronilson, também já teve um relacionamento com Luziane.

Por No Amazonas é Assim