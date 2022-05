Ex-funcionária de Shakira detona cantora: “Você não pode olhar para ela”

Cristina Cárdenas, que trabalhou como coordenadora de figuração de Shakira, contou supostas atitudes da cantora nos bastidores das gravações. Segundo a profissional, a cantora é uma pessoa muito difícil de lidar e “ninguém quer gravar com ela”.

Em entrevista ao canal ‘América TV’, no YouTube, a figurinista contou que trabalhou três vezes com a cantora e revelou algumas de suas exigências: “Shakira não é uma pessoa tão humilde e boa quanto ela quer fazer parecer. Você não pode olhar Shakira nos olhos, você não pode tirar fotos dela, você não pode falar com ela, você não pode se dirigir a ela”.

Na sequência, ela ressaltou que Shakira é muito exigente com todos os profissionais. “Ela é mandona! Um spot da Shakira, que poderia durar quatro horas para as fotos, leva 17. É que o produtor, os diretores, todos estão desesperados”, completou Cárdenas.

Por fim, a figurinista declarou que a artista gosta de brilhar sozinha e retira os figurantes que possam ofuscá-la em sua produção: “Se há um que se destaca mais, ela o retira da filmagem. Ela diz: ‘Você não, você fora’, apontando assim com o dedo”.

“É impossível trabalhar com ela, ninguém quer ir filmar com a Shakira”, concluiu Cristina Cárdenas. Após as supostas revelações, Javier de Hoyos, o apresentador do ‘América TV’, citou uma situação entre a cantora colombiana e a imprensa.

“Ela não nos trata muito bem e marca muito as distâncias. Costuma ser bastante tensa com a imprensa, ainda recentemente vimos que a Shakira e o Piqué molharam um jornalista com a água do para-brisas”, relembrou Javier.

Fonte: Jetss