Ex-BBB sofre com doença misteriosa, mal se espalha pelo corpo inteiro e ela lamenta situação: “Queimando”

Conhecida pela sua participação no BBB14, da Globo, Leticia Santiago se deparou com manchas em seu corpo. Na última sexta-feira, 27, ela notou algumas irregularidades em sua barriga e precisou ir à pressa para o hospital.

Em suma, a artista fez uma bateria de exames e não encontrou a causa da doença. Nesta segunda-feira, 30, ela concedeu uma entrevista à Quem.

Por conta do susto, a ex-BBB procurou ajuda em um hospital de Belo Horizonte, mas não teve respostas sobre a doença.

“Fiquei muito assusta. Pensei ser dengue, varicela, catapora, mas meus exames de sangue não acusaram nada”, disse Leticia Santiago.

LETICIA SANTIAGO DESABAFA SOBRE DOENÇA MISTERIOSA

Na ocasião, a artista não precisou ficar internada, mas teve que repousar em casa. Durante o fim de semana, a doença misteriosa se espalhou.

De acordo com a ex-BBB, as manchas atingiram outras partes de seu corpo. “Não chegaram ao rosto, mas percebo que o pescoço está cheio de manchas. As pernas também têm manchas. Espalhou mais”, disse ela.

Além disso, Leticia Santiago confirmou que as manchas coçam e passou a ter a sensação de estar “queimando“.

ARTISTA FALA SOBRE EXAMES

Nas redes sociais, a ex-BBB relatou sua passagem pelo hospital. “Como estou com algo no corpo, fui ao hospital, mas ainda não tem nada diagnosticado”, explicou ela.

Na sequência, a artista confessou que recebeu inúmeras mensagens dos seguidores sobre um possível diagnóstico.

“Uns falam que pode ser emocional. Estão sugerindo várias coisas, até a nova doença do macaco”, confessou Leticia Santiago.

De acordo com a ex-BBB, ela realizou exames laboratoriais e os resultados foram bons, uma vez que não apontaram uma doença grave.

“Fiz exames de sangue e está tudo bom. O resultado do PCR, que é o teste de Covid, leva dois dias para sair o resultado após a coleta”, disse Leticia Santiago à “Quem”.