O ator e vereador Thammy Miranda voltou a ser o assunto da internet após afirmar “querer ser mulher se pudesse escolher”. A fala aconteceu durante uma entrevista ao Podcast Tráfico de Informação no YouTube. O filho de Gretchen, comentou como é difícil ser homem.

Segundo as declarações do ator, o homem por extinto próprio é inseguro ‘de natureza’. Salientou mais ainda: “Tá vendo, cagão. Do caralho ser homem, eu queria ser mulher, porra!, se eu pudesse escolher“.

Por Portal Capital AM