Estudante registra denúncia de injúria racial após ofensa de candidata em treinamento a vaga de emprego no AC: ‘pior sensação’

O treinamento era realizado pela empresa GAV Resorts, que usa uma sala dentro do shopping de Rio Branco. O g1 entrou em contato com a empresa através do telefone disponibilizado no site, mas não conseguiu contato até a última atualização desta reportagem.

“Estava participando do processo seletivo e uma pessoa entrevistava a outra para vender férias, então, a pessoa veio me entrevistar. Ela falou um pouco, parou e disse na frente de 16 pessoas: ‘eu não consigo entrevistar ele, parece que ele vai me roubar’. Perguntei para ela o porquê e ela disse ‘olha tua cara todo sério, me dá medo'”, relembrou o acadêmico.

A mulher citada, de acordo com o estudante, é a autônoma Helly Cristina, de 25 anos, que foi desclassificada do treinamento após a declaração. O caso ocorreu nessa quinta-feira (5). O grupo concorria a vagas de consultor em uma empresa especializada em resorts.

A reportagem entrou em contato com Helly Cristina e ela informou que está muito abalada e que recebeu diversas ameaças após a divulgação da situação.