Estudante intoxica quatro colegas com remédio tarja preta em escola

Uma aluna do 7º ano da Escola Cidadã Integral Anésio Leão, no bairro da Palmeira, em Campina Grande (PB) intoxicou quatro colegas, entre 12 e 13 anos, com um remédio tarja preta, medicação de uso controlado, alegando que os comprimidos serviam para dor de cabeça e cólica.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (SEE) da Paraíba, o fato ocorreu na última quarta-feira (18). Uma professora notou estranheza no comportamento do grupo de alunas. Elas tinham relatado sintomas como sonolência, calafrio, tontura e dor de cabeça.

Ao serem questionadas, as adolescentes informaram que haviam ingerido o medicamento. A direção foi avisada do incidente e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado.

Apesar da intoxicação, a equipe médica considerou que não havia necessidade de atendimento hospitalar e, na presença dos pais, as alunas foram liberadas para irem para casa.

A escola convocou as famílias das envolvidas para conversar sobre o caso, que está sendo acompanhando pelo Conselho Tutelar.