O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), trabalhou intensamente neste domingo, 8, para concluir a primeira fase da pavimentação asfáltica no Canal da Maternidade, em Rio Branco.

A equipe da Seinfra realiza o recapeamento com microrrevestimento em um trecho de 600 metros da via, do Terminal Urbano até a rotatória em frente à Federação Espírita do Acre.

A operação também está revitalizando a sinalização horizontal e vertical no local.

