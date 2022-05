Estado realiza entrega de mobiliários na capital e interior

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), via Divisão de Almoxarifado, realizou entre os meses de abril e maio a distribuição de quase 5,2 mil itens de mobiliários às escolas, tanto da capital quanto do interior do estado, totalizando mais de R$ 2,8 milhões em investimentos.

Entre os elementos distribuídos, constam fornos industriais, cadeiras giratórias, bombas d’água, cadeiras universitárias, quadros brancos, mesas escolares, bebedouros, gaveteiros, impressoras, nobreaks, ventiladores de parede, bancos de refeitório, estantes para biblioteca e diversos outros artigos.

Além de Rio Branco, os municípios contemplados foram Plácido de Castro, Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Assis Brasil, Senador Guiomard, Brasileia, Tarauacá, Sena Madureira, Xapuri, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e Capixaba.

Na última sexta-feira, 27, a entrega foi realizada na Escola Rural São Pedro I, na Vila Acre, na capital. Lá o mobiliário foi entregue juntamente com a obra reconstrução e revitalização do espaço.

“Como gestor, agradeço o governo do Estado, pois uma escola nova pede móveis também novos para que a gente possa iniciar o ano letivo”, afirmou o gestor da unidade, Marcos Antônio Belo.

Fonte: Agência Acre