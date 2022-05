Estado investe mais de R$ 930 mil para pavimentação asfáltica em ramal de Brasileia

O governador do Acre, Gladson Cameli, assinou nesta terça-feira, 10, uma ordem de serviço referente à pavimentação asfáltica de 1,1 quilômetro do acesso ao bairro Oito de Março, no Ramal Nazaré, em Brasileia.

Os funcionários das empresas licitadas (JCO Paz e Eirelli), orientados por técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizarão serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação de massa asfáltica.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a ação é essencial para a cidade e deve melhorar as condições do trânsito: “As obras são necessárias para garantir a trafegabilidade das pessoas e veículos”.

O investimento para a obra será superior a R$ 935 mil. O governo do Estado, por meio do Deracre, trabalha para lançar outras obras de recuperação de asfalto.

Fonte: Agência Acre