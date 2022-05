Estado intensifica obras no Canal da Maternidade e entrega primeira fase nesta quinta

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), seguiu nesta segunda-feira, 9, a todo vapor com o cronograma das obras no Canal da Maternidade, em Rio Branco. Diversos são os serviços realizados ao mesmo tempo, de domingo a domingo, visando melhorar a trafegabilidade na região: tapa-buraco, nova pavimentação em microrrevestimento, sinalização horizontal e vertical, nova iluminação, poda de árvores e revitalização das ciclovias e calçadas.

“Para realizar esta intervenção aqui no Canal da Maternidade, o governador Gladson Cameli já havia deliberado uma equipe da Seinfra, mas era necessário aguardar o clima favorecer a obra. Agora, com o verão, chegou o momento. Para aplicação dessa conformidade do pavimento para trafegabilidade dos veículos, era necessário estar bem seco, para que pudéssemos realizar o serviço de pintura que está sendo feito agora”, explicou o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar.

A obra no Canal da Maternidade está dividida em três etapas e terá um investimento total de R$ 2,5 milhões. A primeira, que compreende dez mil metros quadrados de via, será concluída nesta quinta-feira, 12. A segunda parte contemplará o segmento desde a rotatória, em frente à Federação Espírita do Acre, até a entrada da Maternidade Bárbara Heliodora. Já a última fase seguirá até o Skate Park.

Fonte: Agência Acre