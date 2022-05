Estado incentiva produção de melancia no Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), está prestando assistência aos agricultores, a fim de que possam aumentar a produção, demonstrando a força do trabalhador rural acreano para o desenvolvimento socioeconômico do Acre. Com isso, a safra de melancia pode chegar a 300 toneladas. São mais de 8 mil pés.

Nesta quinta-feira, 26, servidores da Sepa visitaram a fazenda Bela Vista, no Ramal 34, em Boca do Acre, e na oportunidade assinaram um termo sobre a concessão de maquinários e equipamentos agrícolas.

“O governo do Estado, por meio do Núcleo de Agricultura Familiar da Sepa, entende a necessidade dos produtores, além de apoiar a todos, em quaisquer escala”, afirmou a engenheira agrônoma do setor, Suhelen Alves.

No assentamento Baixa Verde, a entrega de equipamentos irá beneficiar mais de 30 produtores na produção de melancia, milho, pasto para o gado e outras culturas de cultivo.

“Sou produtor no Acre há treze anos, e no plantio de melancia na fazenda Bela Vista tenho recebido apoio do dono da propriedade e da Sepa, com o trator, a grade e o caminhão. Aqui no estado, o produtor, com assistência do governo do Acre e dos técnicos da Secretaria de Produção, consegue fazer um bom trabalho”, relatou José Petelim, arrendatário.

“O agronegócio andou um pouco, mas tem condições para mais, e estou apostando que o governo do Acre vai ajudar em mais ferramentas e na passagem do ramal”, destacou Jorgemar Alves, dono da propriedade.

Fonte: Agência Acre