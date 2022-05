Estado inaugura 3ª edição da Mostra Seplag de Artes em evento de homenagem ao Dia das Mães

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Humanização (Dehum), realizou nesta sexta-feira, 6, um evento em homenagem ao Dia das Mães. A celebração foi realizada no Hall do Palácio das Secretarias, em Rio Branco, com a comercialização de produtos feitos pelas servidoras e a estreia da exposição Dádiva, da Mostra Seplag de Artes, apresentando Oscar Souza, o terceiro artista plástico a participar da iniciativa.

A homenagem contou com a apresentação musical das servidoras Kelen Mendes e Clauzida Solange Fidelis, como parte de tudo o que foi planejado com carinho para todas as mães que se dedicam ao serviço público na Seplag. “Realizamos essa homenagem em equipe, fomos juntando as ideias para desenvolver um evento especial para as servidoras e para que todas as mães se sintam valorizadas”, explica a servidora Maria Auxiliadora Xavier.

A ação contou com a presença do titular da Seplag, Ricardo Brandão, que em seu discurso relembrou os dados que demonstram a maioria feminina. “Na Seplag, onde cerca de 70%, do quadro de servidores são mulheres, a gente percebe a importância da presença feminina para a estrutura administrativa a serviço da secretaria e do nosso estado. E eu quero, de coração, agradecer a cada uma de vocês e também honrar todas as mulheres que estão aqui ao nosso lado”.

“A gente se sente muito valorizada pelo nosso trabalho aqui na instituição, com ações e eventos como esse; eu só tenho a agradecer ao secretário e a todos os organizadores por essa homenagem de Dia das Mães”, afirmou Tereza Ferreira, agente administrativa.

Já a exposição Dádiva, com temática específica para brindar as mães, estará no Hall da Seplag até o fim do mês.

Fonte: Agência Acre