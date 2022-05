Estado entrega instrumentais e cadeiras de rodas na Vila Campinas

Dando continuidade às entregas de instrumentais e cadeiras de rodas, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), entregou mais um kit na manhã desta segunda-feira, 9, à direção da Unidade Mista de Saúde Ana Nery, localizada na Vila Campinas, em Plácido de Castro.

Essa renovação faz parte do compromisso do governo em trazer melhores condições de atendimento aos usuários do sistema público de saúde e também aos servidores, que agora passam a utilizar instrumentos novos.

Entre os itens estão os funcionais, que são: bandejas, cubas, comadres e papagaios; e os instrumentais cirúrgicos, como pinças e outros. Além disso, também foram incluídas cadeiras de rodas na entrega.

“Estamos fazendo a distribuição para equipar e proporcionar melhor qualidade no atendimento à população”, destaca a secretária da Sesacre, Paula Mariano.