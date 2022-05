Estado apresenta projeto de revitalização da Avenida Brasil em Sena Madureira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), expôs, em reunião realizada em Sena Madureira, o projeto de revitalização e recomposição da Avenida Brasil, visando modernizar e aperfeiçoar a mobilidade urbana do município. O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, foi o responsável pela apresentação ao prefeito da cidade, Mazinho Serafim, ao secretário de Cidadania, Daniel Herculano, à secretária de Administração, Adriana Martha, e ao secretário de Finanças, Getulião Saraiva.

“A Seinfra está em Sena para apresentar ao prefeito Mazinho Serafim o projeto de revitalização e recomposição da Avenida Brasil, que garantirá uma melhora significativa no fluxo do trânsito na região. A avenida terá ainda uma homenagem ao padre Paolino, pelo trabalho que fez para a cidade”, enfatizou Alencar.

O padre Paolino Baldassari foi pároco na cidade de Sena Madureira por quase 46 anos. De acordo com Alencar, a homenagem será uma estátua erguida no final da via.

A parceria entre Estado e prefeitura vem beneficiando o povo de Sena. O prefeito agradeceu o esforço do governo do Acre, por intermédio da Seinfra, ao buscar contemplar mais uma vez a cidade com uma obra que será tão importante e é tão esperada pela população.

“Quero agradecer ao governo por ter honrado o município com vários convênios. Hoje, a Seinfra veio para cá e trouxe o projeto de revitalização, o qual estaremos apresentando e trabalhando para que fique pronto até o aniversário da cidade (25 de setembro). É mais um ganho para nós”, afirmou.

